Секретарь Совбеза прокомментировал сроки спецоперации

Патрушев также рассказал о ее целях

Россия не гонится за сроками при проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что все цели спецоперации, поставленные президентом России, будут выполнены — "иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

Что касается будущего Украины, судьбы страны будет определять народ, проживающий на ее территории, рассказал секретарь Совбеза. Он напомнил, что Россия никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав — напротив, помогала им в отстаивании своей государственности.

При этом Запад сейчас всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств, отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются задержать продвижение российских войск. Тем не менее, освобождение Луганской Народной Республики завершится в ближайшее время.

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