С коронавирусом в России госпитализированы еще 2466 человек

Выявлено 3785 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 2466 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3785 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 172 человека, из них госпитализированы 123.

Выздоровели за сутки 6352 человека. Скончались 90 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18301393 человека. Умерли 378516 зараженных. Вылечились 17700372 заболевших.

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