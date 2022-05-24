Для судей разработают стандарты поведения в соцсетях

Данные рекомендации позволят избежать многих спорных моментов

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом - в том числе в цифровом публичном пространстве.

"В связи с возникновением сложностей и вопросов, связанных с ведением судьями социальных сетей, прошу комиссию Совета судей по этике разработать рекомендации, этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики", - добавил Момотов (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что данные рекомендации позволят избежать многих спорных моментов в будущем.

По словам председателя, совет не стремится ограничить судей. Стандарты лишь призваны помогать в выборе того или иного поведения.

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