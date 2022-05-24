Финляндию и Швецию позвали на саммит НАТО в Мадриде

Встреча стран альянса состоится в июне

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в июне 2022 года.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Кроме Турции, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступает Хорватия.

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для нашей страны, но, если будут замечены факты расширения военной инфраструктуры, то Москва даст ответ.

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