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Ефимов: С начала года резидент технополиса "Москва" поставил более 800 тысяч медизделий для льготников

13:07
  • вторник
  • 24 мая 2022

Нуждающиеся получили их бесплатно

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компания "Гемамед" - с начала 2022 года в рамках офсетного контракта поставила более 810 тысяч медицинских изделий для пациентов со стомой. Они получили  эти товары от города бесплатно.

"При выборе отраслей для заключения офсетных контрактов мы в первую очередь анализируем продукцию, которая наиболее востребована городом. В приоритете социально значимые сферы. В столице уже заключено четыре офсетных контракта в медицине. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 10,8 млрд руб. С начала года в рамках одного из соглашений производитель уже поставил 814 тыс. медицинских изделий для стомированных больных на сумму 311,5 млн рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как напомнила заммэра столицы Анастасия Ракова, медицинские изделия для ухода за стомой необходимы людям после некоторых серьезных операций. Таких пациентов в Москве более 10 тысяч.

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