Москвичам пообещали резкое потепление к концу весны

Температура поднимется до 20 градусов

В столичном регионе прогнозируется ощутимое потепление, в последние весенние дни столбики термометров могут достигать 20-градусной отметки. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, с четверга воздух в столице будет поступать не с северной четверти, а с западной и даже юго-западной. В результате температура подпрыгнет сразу на пять градусов, а температурный фон будет приближаться к своим многолетним значениям — до конца недели он будет варьироваться от плюс 15 до плюс 20 градусов в последние дни месяца. При этом в Москве будет облачно и тепло, а постоянные небольшие осадки сохранятся до конца недели.

Вторник, 24 мая, на неделе станет самым холодным днем в столице, предупредил Вильфанд. В ночь на среду температура может опуститься даже до отрицательных значений, сообщает АГН "Москва".

Ранее москвичам пообещали, что к середине текущей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся к 20-градусной отметке. При этом по ночам в российской столице столбики термометров будут опускаться до нуля — плюс 5 градусов.

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