В Совфеде призвали активнее взаимодействовать со странами СНГ

Концепция внешней политики России будет очень существенно переработана

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил на международном форуме "Новые смыслы новой реальности", что Россия будет вынуждена уходить из Европы.

"Это совершенно точно означает, что нам нужно в разы более активно приходить и на постсоветское пространство, в страны СНГ, и в регионы, которые ждут прихода России", - добавил сенатор (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что концепция внешней политики России будет очень существенно переработана. Этим сейчас по поручению президента занимается Министерство иностранных дел.

По словам Косачева, Россия уникальна с точки зрения ее этнического, конфессионального и административного обустройства. "Нам нужно обязательно демонстрировать успехи нашей страны", - заключил вице-спикер Совфеда.

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