ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде призвали активнее взаимодействовать со странами СНГ

12:12
  • вторник
  • 24 мая 2022

Концепция внешней политики России будет очень существенно переработана

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил на международном форуме "Новые смыслы новой реальности", что Россия будет вынуждена уходить из Европы.

Мишустин позвал банки СНГ в российский аналог SWIFT
Захарова рассказала о новой концепции внешней политики России

"Это совершенно точно означает, что нам нужно в разы более активно приходить и на постсоветское пространство, в страны СНГ, и в регионы, которые ждут прихода России", - добавил сенатор (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что концепция внешней политики России будет очень существенно переработана. Этим сейчас по поручению президента занимается Министерство иностранных дел.

По словам Косачева, Россия уникальна с точки зрения ее этнического, конфессионального и административного обустройства. "Нам нужно обязательно демонстрировать успехи нашей страны", - заключил вице-спикер Совфеда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Совфед
Совфед
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.