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Светлодарск перешел под контроль ДНР

12:24
  • вторник
  • 24 мая 2022

На здании администрации подняли российский флаг

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль на Светлодарском, город перешел под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Сейчас в Светлодарске продолжается "зачистка вражеского элемента", сообщили штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее на здании городской администрации вывесили российский флаг.

Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС, уточняет РИА Новости.

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