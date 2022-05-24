Светлодарск перешел под контроль ДНР

На здании администрации подняли российский флаг
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль на Светлодарском, город перешел под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР).
Сейчас в Светлодарске продолжается "зачистка вражеского элемента", сообщили штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее на здании городской администрации вывесили российский флаг.
Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС, уточняет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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