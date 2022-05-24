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Бочкарёв: Реализацию городских строительных программ в Москве планируется ускорить

13:07
  • вторник
  • 24 мая 2022

Каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города

Темпы реализации городских строительных программ в столице планируется ускорить. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин 12 лет назад принял решение о первоочередном выполнении программы развития транспортной инфраструктуры. В результате на возведение дорог, мостов, развязок, метро и железнодорожной инфраструктуры направляется две трети финансовых и административных усилий. В будущем работа в этом направлении будет продолжена в прежних объемах, заверил Бочкарев.

"Более того, мэр нам ставит задачу – по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше", – сказал Бочкарёв, отметив, что в прежнем объеме продолжится и реализация других программ развития города – строительства объектов здравоохранения, образования, спорта, жилья.

В частности, столичные власти наращивают темпа реализации программы реновации. Это беспрецедентный по масштабам мегапроект, опыта реализации которого нет ни в одной стране мира, подчеркнул Бочкарев.

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