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Захарова дала определение новой реальности

12:39
  • вторник
  • 24 мая 2022

На Западе под словом "либерализм" понимается тоталитарная идеология

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что из себя сегодня представляет новая реальность.

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"Ее вполне можно назвать противодействием диктатуре либерализма", - сказала спикер внешнеполитического ведомства на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" (цитата по ТАСС).

Дипломат добавила, что вопрос сейчас в том, насколько у всей планеты хватит сил дать отпор "страшной и абсолютно преступной диктатуре либерализма".

Как уточнила Захарова, на Западе под словом "либерализм" понимается тоталитарная идеология, в основе которой - геноцид, шантаж и неоколониализм.

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Мария Захарова
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