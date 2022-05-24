Захарова дала определение новой реальности

На Западе под словом "либерализм" понимается тоталитарная идеология

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что из себя сегодня представляет новая реальность.

"Ее вполне можно назвать противодействием диктатуре либерализма", - сказала спикер внешнеполитического ведомства на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" (цитата по ТАСС).

Дипломат добавила, что вопрос сейчас в том, насколько у всей планеты хватит сил дать отпор "страшной и абсолютно преступной диктатуре либерализма".

Как уточнила Захарова, на Западе под словом "либерализм" понимается тоталитарная идеология, в основе которой - геноцид, шантаж и неоколониализм.

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