АвтоВАЗ назвал сроки возобновления производства

Предприятие постепенно возобновит работу в полном объеме

АвтоВАЗ в Тольятти планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал новый руководитель компании Максим Соколов.

Гендиректор АвтоВАЗа провел встречу с коллективом завода. Он рассказал, что в начале июня планируется вновь запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме, сообщает "Интерфакс".

Максим Соколов, который с 2012 по 2018 годы являлся министром транспорта России, вступил в должность главы АвтоВАЗа 23 мая. Под его руководством менеджмент компании разрабатывает новую стратегию развития.

До этого сообщалось, что "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих вводит простой с 23 по 27 мая включительно с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы работникам, не задействованным в неотложных работах.

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