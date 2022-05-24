"Есть некий казус": Песков высказался о референдуме в Южной Осетии

Нужно подумать над формулировками

Москва пока не предпринимает никаких шагов относительно возможно вступления Южной Осетии в состав России.

Вопрос требует серьезной юридической проработки, так как запрос референдума звучит как "объединение России и Южной Осетии", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"То есть юридически это некий казус. Потому что если объединение, то это создание некоего третьего государства, что невозможно", - заметил представитель Кремля.

Ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум об объединении с Россией. 11 мая занявший пост главы государства Алан Гаглоев назвал условие для референдума: он возможен после готовности Москвы.

"Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований", - сообщил Гаглоев ТАСС.

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