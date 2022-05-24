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Кремль объяснил выбор нового главы МЧС

13:02
  • вторник
  • 24 мая 2022

Президент лично знает Куренкова

Выдвижение главой государства кандидатуры Александра Куренкова на пост министра чрезвычайных ситуаций отражает оценку его качеств. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС: Путин предложил Куренкова на пост главы МЧС

Комментируя длительность срока определения с новой кандидатурой, Песков заявил, что "как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал".

Представитель Кремля отметил, что президент хорошо лично знает Куренкова. Выдвижение его кандидатуры означает, что, по мнению Владимира Путина, качества Куренкова позволят ему наилучшим образом выполнять функции главы МЧС.

При этом Песков отметил, что пока нет точных планов насчет того, будет ли Владимир Путин лично представлять Совету Федерации Александра Куренкова, сообщает ТАСС.

Куренков между тем уже прибыл в верхнюю палату российского парламента на заседание профильных комитетов, где будет рассматриваться представление о его назначении министром чрезвычайных ситуаций.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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