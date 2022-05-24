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Кремль счел странным рейтинг влиятельных политиков по версии Time

13:17
  • вторник
  • 24 мая 2022

Расстановка политиков по позициям непонятна, отметил Дмитрий Песков

В рейтинге американского журнала Time самых влиятельных политиков мира "много всего странного". Об этом во вторник, 24 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Time включил Путина и Зеленского в список влиятельных персон

В частности, совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком мира является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса, заявил представитель Кремля.

Также "трудно понять", почему уважаемое издание все-таки ставит президента США на одну линию с одним из российских заключенных, отметил Песков. Однако таков выбор редакции, заявил он.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что бывали в истории журнала Time и лучшие времена, а "сегодня всем изданиям, конечно, тяжело эмоционально, да и профессионально проживать вот это тяжелое, кризисное время, в которое мы сейчас живем", сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список 100 самых влиятельных людей 2022 года (категория "Лидеры"). Статью о президенте Украины написал американский лидер Джо Байден, а текст о Владимире Путине — Алексей Навальный*, который отбывает срок в колонии по делу "Ив Роше", за хищение пожертвований фонду и по делу о клевете на ветерана.

*Алексей Навальный внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

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