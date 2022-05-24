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В Кремле отреагировали на ситуацию с Додоном

13:05
  • вторник
  • 24 мая 2022

Москва считает происходящее внутренним делом Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Молдавии бывшего главы республики и Партии социалистов Игоря Додона.
В Молдавии задержали бывшего президента Игоря Додона

"Это внутреннее дело Молдавии. Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика применяется в отношении тех, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он также выразил надежду на то, что все законные права Додона будут соблюдены.

Ранее стало известно, что в доме у Додона прошли обыски, политика задержали на 72 часа. Произошло это в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о коррупции, предательстве родины и незаконном обогащении.

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