Мишустин анонсировал создание аналога иностранных магазинов приложений

Программа будет предустанавливаться на продаваемых в России смартфонах

Привлечение инвестиций и снижение издержек бизнеса обсудили сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Михаил Мишутин отметил: главная цель - помочь предприятиям преодолеть все временные трудности, поддержать граждан и обеспечить занятость. В план первоочередных действий включили ещё более 20 пунктов. Так, одна из мер предполагает создание российского магазина приложений для смартфонов.

"Сейчас работа иностранных магазинов приложений в значительной степени ограничена. Чтобы сохранить доступ к привычным сервисам, принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений, где наши отечественные разработчики и их зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы. После появления такой площадки она будет в обязательном порядке предустанавливаться на всех новых устройствах", - заявил Михаил Мишустин.

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