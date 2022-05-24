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Путин указал на важность диверсификации транспортных потоков

13:24
  • вторник
  • 24 мая 2022

Это особенно актуально, когда ряд стран решают закрыться от России

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания во вторник, что властям страны необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов.

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"Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Как добавил Путин, желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки. В связи с этим президент поставил задачу форсировать развитие инфраструктуры в стране в ближайшие годы.

Кроме того, Путин особо обратил внимание на то, что отечественная экономика в новых условиях будет открытой. "Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал также российский лидер.

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