Собянин снизил ставку по льготным кредитам для промышленности с 11 до 9%

Ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по ранее одобренным кредитам

В Москве снижается ставка по льготным кредитам для промышленности и строительства. Решение принято на заседании президиума столичного правительства. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что процентные ставки будут снижены до 9 процентов - как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее.

Программа льготного кредитования предприятий заработала в марте этого года, как антикризисная мера. Из городского бюджета на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. На сегодняшний момент одобрены заявки на общую сумму свыше 100 миллиардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"