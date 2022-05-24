Собянин снизил ставку по льготным кредитам для промышленности с 11 до 9%

Ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по ранее одобренным кредитам
В Москве снижается ставка по льготным кредитам для промышленности и строительства. Решение принято на заседании президиума столичного правительства. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что процентные ставки будут снижены до 9 процентов - как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее.
Программа льготного кредитования предприятий заработала в марте этого года, как антикризисная мера. Из городского бюджета на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. На сегодняшний момент одобрены заявки на общую сумму свыше 100 миллиардов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"