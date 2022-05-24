ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин снизил ставку по льготным кредитам для промышленности с 11 до 9%

15:04
  • вторник
  • 24 мая 2022

Ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по ранее одобренным кредитам

В Москве снижается ставка по льготным кредитам для промышленности и строительства. Решение принято на заседании президиума столичного правительства. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Уточняется, что процентные ставки будут снижены до 9 процентов - как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее.

Программа льготного кредитования предприятий заработала в марте этого года, как антикризисная мера. Из городского бюджета на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. На сегодняшний момент одобрены заявки на общую сумму свыше 100 миллиардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.