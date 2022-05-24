Движение по СВХ планируется запустить уже осенью

В Москве завершается строительство Северо-Восточной хорды. На последнем участке начали укладывать асфальт. Длина отрезка - свыше двух с половиной километров.



На финальной стадии и другие работы. Так в районе Дмитровского шоссе сейчас завершается монтаж пролетного строения и покраска конструкций. Делают кабельную канализацию и мост, а также устанавливают шумозащитные экраны. Участок непростой, он преодолевает сразу три железные дороги — Ленинградское и Савеловское направления, а также МЦК, причём без остановки поездов. В связи с этим строителям пришлось использовать метод продольной надвижки.

"Это когда пролетное строение эстакады собирается на специально оборудованном стапеле и далее при помощью специальных домкратов, специальных устройств, накатанных, пролетное строение смещается вдоль оси эстакады", - сообщил инженер строительного контроля Петр Антонов.

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