В Москве отреставрируют доходный дом страхового общества "Россия"

Фасад заметно обветшал

На Сретенском бульваре отремонтируют одно из самых красивых зданий столицы - Доходный дом страхового общества "Россия". Уже с момента постройки он считался элитным, здесь были воплощены самые современные идеи: от лифта до автономной электростанции. А разнообразие архитектурных элементов до сих пор поражает воображение.

Дом-дворец, дом - крепость, дом-сказка - комплекс зданий страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре как только не называют. Построенные на рубеже века 20, два разных по размерам дома занимают целый квартал. Стены с элементами эклектики и модерна точно живые: вот на фронтоне танцуют амуры, рядом Сократ о чём-то беседует с учеником, а в алькове между окнами мастеровой в средневековых одеждах с любопытством рассматривает спешащих внизу прохожих. Мимо обветшавшего за столетие фасада многие, и правда, теперь стараются пройти поскорее. Обеспокоены состоянием дома-памятника и его жители.

Так как у нас довольно много лепных элементов, на сегодняшний день они все обрушаются, они в изношенном состоянии, балконы у нас обваливаются - это не только наносит вред этому памятнику. Это также опасно для прохожих, окружающих", - говорит председатель ТСЖ "Товарищества на Сретенке" Юлия Сластенко.

Подсчитав, что последние масштабные работы в доме проводили 70 лет назад, а фасады ни разу толком не реставрировали, правление товарищества собственников жилья обратилось Департамент культурного наследия и Фонд капитального ремонта Москвы.

"Выделены субсидии именно на реставрационные работы, которые применяются на определенных объектах культурного наследия - самых сложных, самых интересных и необходимых с точки зрения проведения реставрационных работ. И, конечно же, на этих объектах учитываются все нюансы", - говорит заместитель начальника технического надзора объектов культурного наследия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Даниил Лосин.

В этом году подрядчики разработают проект реставрации. Провести же её планируют в следующем сезоне вместе с ремонтом внутридомовых коммуникаций.

"Здесь огромное количество архитектурных декоративных деталей: башенки на крыше, украшения фасада и стен. Но самое интересное, что здесь, под землей, скрытые от москвичей, находились разнообразные технические сооружения, которые впервые применялись при строительстве. Здесь когда-то были артезианские скважины, то есть это было автономное снабжение питьевой водой этого дома. Ссегодня, к сожалению, скважины не сохранились. А также была котельная, которая работала на нефти", - рассказывает диггер, москвовед Даниил Давыдов.

Доходный дом Шамшина на Знаменке, над фасадами и внутренним убранством которого трудился сам Федор Шехтель, - ещё один дом-памятник в стиле модерн, исторический облик которого будет восстановлен. Здесь работы уже начались.

Работы в особняке завершатся уже этой осенью. Тогда же в столице закончится реставрация ещё 15 жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Ещё 12 по программе капремонта с реставрацией планируется восстановить в следующем году.

Татьяна Сидорова, Егор Миронов, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".

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