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Более 3 тысяч участников "Московского долголетия" вышли на массовый заход

15:15
  • вторник
  • 24 мая 2022

Они отметили Всемирный день скандинавской ходьбы

Сегодня отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы. Более 3 тысяч пожилых москвичей - участники проекта "Московское долголетие" - вышли этим утром на оздоровительную прогулку в парках города.

Преодолеть предстояло два с половиной километра. Перед такой дистанцией все подготовились и хорошо размялись. А затем "скандинавы" взяли палки и вышли на маршрут.  Самому младшему участнику - чуть больше 50, а самому почтенному - за 80. Никто никуда не спешил и рекорды не ставил, важно было  активно пройтись, соблюдая все правила этого вида спорта.

"Наши преподаватели - лучшие преподаватели. Они научат технике, потому что это только иллюзия, что надо просто идти. Есть определенная техника, и наши участники, конечно, ей уже овладели. И с радостью ей занимаются. В настоящее время скандинавской ходьбой в проекте занимаются 12 тысяч человек, она всегда в "топе" самых популярных активностей проекта", - рассказала заместитель директора "Ресурсного центра развития социальных коммуникаций" Алла Семенышева.

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