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Птиц из центра реабилитации выпустили на волю в Новой Москве

15:27
  • вторник
  • 24 мая 2022

Их вылечили и откормили

Сегодня в ТиНАО выпустили на волю первых птиц, которых в холодное время года спасли неравнодушные москвичи.

Совы, утки, а ещё ворон, дрозд, сокол, ястреб...  Ещё несколько месяцев назад их с травмами и практически без сил привезли в Центр реабилитации. Там животных вылечили и откормили. Теперь жителям подмосковных лесов пришло время возвращаться в естественную среду обитания. Хищники легко взмыли вверх, как только открылись дверцы переноски. А вот утиное семейство пришлось буквально забрасывать в воду: птенцам пока ещё трудно спускаться с берега самостоятельно. Впрочем, адаптироваться к новым условиям пернатым будет несложно.

"Самый главный принцип адаптации - это минимальный контакт с человеком, практически он исключен. Ну и есть определенные программы, для того, чтобы восстанавливать у птиц инстинкт охоты, все инстинктивные вещи, которые помогают им выжить в живой природе", - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

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