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В Московском зоопарке открыли площадку у вольера слонов

15:28
  • вторник
  • 24 мая 2022

Слоны с удовольствием гуляют по улице

В "Московском зоопарке" снова гуляют слоны - на свежем воздухе и при любой погоде. Там открылась обзорная площадка около уличного вольера.

Молодая поросль - Филимон и Капри, в отличие от старшего поколения, не боятся ни ветра, ни дождя. К тому же на улице есть огромная песочница, в которой интересно копаться, а ещё можно устраивать душ из песка.

Рядом есть бассейн. Но к водным процедурам в такой весьма прохладный май, даже несмотря на горячую кровь, молодёжь ещё не готова.

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