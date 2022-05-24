Столтенберг пообещал не вовлекать НАТО в конфликт на Украине

Альянс хочет избежать войны с Россией

НАТО не станет одной из сторон конфликта на Украине. С таким заявлением во вторник, 24 мая, выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои военные силы для участия в боевых действиях на Украине, чтобы не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО.

Как пояснил Столтенберг, НАТО намеревается избегать военного столкновения с Россией, поэтому "поддержка [Украины] — да, но без прямого вовлечения в войну", сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что НАТО как организация никак не помогла Киеву. При этом он выразил благодарность за помощь союзникам, которые представляют часть альянса.

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