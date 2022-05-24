Минобороны Украины пообещало до конца 2022 года войти в Крым

В Киеве назвали "переломный срок" в конфликте с Россией

Украинские войска в течение 2022 года намерены войти на территорию Крыма. С таким заявлением во вторник, 24 мая, выступил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки утверждает, что переломный момент в спецоперации России по защите республик Донбасса ожидается в августе, когда у украинских военных появится и будет активно использоваться новое вооружение.

В результате "до конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма", цитирует заявление Буданова РИА Новости.

Украина отрицает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации и продолжает называть полуостров своей территорией, "незаконно оккупированной" Россией.

Однако в МИД России отметили, что возвращение Крыма в состав России, как и независимость республик Донбасса — это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Украине и другим странам необходимо признать.

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