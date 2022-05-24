Шойгу объяснил замедление темпов наступления на Украине

Это делается сознательно

Наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы у мирного населения была возможность эвакуироваться.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - рассказал министр.

Шойгу в очередной раз подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре в отличие от ВСУ.

В Минобороны отметили, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного выполнения поставленных задач. Санкции и военная помощь стран, которую Киев получает от стран Запада, не помешают Москве достичь своей цели.

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