Шойгу объяснил замедление темпов наступления на Украине

Это делается сознательно
Наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы у мирного населения была возможность эвакуироваться.
Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.
"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - рассказал министр.
Шойгу в очередной раз подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре в отличие от ВСУ.
В Минобороны отметили, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного выполнения поставленных задач. Санкции и военная помощь стран, которую Киев получает от стран Запада, не помешают Москве достичь своей цели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"