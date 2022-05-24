Медведев назвал итальянский план урегулирования "потоком сознания"

Предлагаемые Западом варианты не учитывают реалии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике итальянский план урегулирования украинского кризиса, в котором речь, в частности, идет об автономии Донбасса и Крыма в составе Украины, а также о вхождении страны в Евросоюз.

"Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине", - написал Медведев в Telegram.

По его словам, предлагаемые Италией варианты не учитывают реалии. "Это просто чистый поток сознания европейских графоманов", - добавил зампред Совбеза.

Как уточнил Медведев. складывается ощущение, что документ готовили не дипломаты, а "местные политологи, которые оперируют только украинскими фейками".

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