Правительство расширило возможности "Пушкинской карты"

Увеличен перечень фильмов, которые можно посмотреть с помощью карты

Программа "Пушкинская карта" будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, молодые россияне смогут на льготной основе ознакомиться с современными отечественными кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода.

Посмотреть по "Пушкинской карте" можно будет любой российский фильм, получивший одобрение на экспертном совете при Министерстве культуры России, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее Мишустин напомнил, что держателям "Пушкинской карты" разрешили посещать по ней российские фильмы в кинотеатрах, поэтому на него пойдут, "если фильм популярный". Это станет драйвером для учреждений культуры, считает премьер.

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров.

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