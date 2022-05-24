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Попова допустила риск подъема заболеваемости COVID-19 осенью

14:40
  • вторник
  • 24 мая 2022

Пока такие риски не наблюдаются

Серьезный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вероятен осенью. Такой прогноз во вторник, 24 мая, дала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребадзора Анна Попова.
Россиян предупредили о новых особенностях COVID-19

Глава ведомства отметила, что в настоящее время риски резкого скачка заболеваемости COVID-19 не наблюдаются. Она пояснила, что каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. В настоящее время наблюдаются изменения внутри "омикрона", однако пока в мире нет нового варианта коронавируса.

Эксперт также отметила, что население России "переболело достаточно высоко, несложно, нетяжело, но в большом количестве".

Тем не менее, к осени такой подъем заболеваемости коронавирусом возможен, рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

В Министерстве здравоохранения ранее предупредили, что россиянам надо быть готовым к новым подъемам заболеваемости коронавирусом. В таких условиях важно сохранять готовность к росту случаев, а также продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса.

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