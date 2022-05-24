Wildberries опроверг "массовые штрафы" за возврат товаров

Компания выпустила официальное заявление

Онлайн-ретейлер Wildberries прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о введении платного возврата товаров для широкого круга пользователей. Уточнялось, что штраф в 100 рублей могут получить даже те, кто прежде никогда не возвращал заказы.

"Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа", - приводит ТАСС сообщение компании.

Там особо подчеркнули, что о "массовых штрафах" речи не идет.

Как добавили в Wildberries, покупатели по-прежнему могут вернуть вещи и при наличии производственного брака без дополнительной оплаты.

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