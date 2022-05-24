Глава ВС увидел "перебор с арестами" в России

Их следует заменять более мягкой мерой пресечения

Глава Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев призвал судей не пренебрегать возможностью смягчения мер пресечения.

В последнее время в стране наблюдается перебор с арестами, отметил он. В первом квартале 2022 года было рассмотрено почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО. 90% из них были удовлетворены, передает "РИА Новости".

"Суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

Судьи могут выбирать альтернативы аресту по своему усмотрению, напомнил глава ВС.

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