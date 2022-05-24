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Посол Келин: Лондон продолжает гнать Киев "по тропе войны"

14:57
  • вторник
  • 24 мая 2022

Британии выгоден украинский кризис

Посол России в Великобритании Андрей Келин оценил политику Лондона в отношении украинского кризиса.

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"Пока официальный Лондон всеми силами продолжает гнать Киев по тропе войны, вот это важно, и не дает с нее свернуть, озвучивая все новые инициативы", - сказал дипломат в эфире канала "Россия-24".

По словам Келина, британские власти много говорят о военной помощи Киеву, но "меньше делают".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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