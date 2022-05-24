ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия подготовила чрезвычайные меры на случай нехватки газа

15:17
  • вторник
  • 24 мая 2022

Государство готовится к прекращению поставок российского газа

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству Германии предпринять особые меры в случае дефицита газа. Документ предполагает использование методов, противоречащих принципах "зеленой" экономики.
Кремль: Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

Берлин не отказывается от цели завершить поэтапное сокращение использования угля в Германии к 2030 году. Однако одновременно власти ФРГ отмечают необходимость усилить меры предосторожности и сохранить угольные электростанции в резерве на более долгое время.

В частности, в случае принятия указа власти ФРГ смогут вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции, увеличив выбросы углерода в атмосферу и вернувшись к "грязным" выработкам.

Немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии. Компания RWE AG пока решает, какие станции возможно вернуть в строй.

При этом необходимо учесть, что почти 70% угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и один из основных покупателей — Германия, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее экономист Ахим Тругер предупредил, что экономику Германии ожидает глубокая рецессия. Прекращение поставок российского газа обернется потерей сотен тысяч рабочих мест. Отказ от газа из России грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, дома будут отапливаться менее интенсивно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.