Германия подготовила чрезвычайные меры на случай нехватки газа

Государство готовится к прекращению поставок российского газа

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству Германии предпринять особые меры в случае дефицита газа. Документ предполагает использование методов, противоречащих принципах "зеленой" экономики.

Берлин не отказывается от цели завершить поэтапное сокращение использования угля в Германии к 2030 году. Однако одновременно власти ФРГ отмечают необходимость усилить меры предосторожности и сохранить угольные электростанции в резерве на более долгое время.

В частности, в случае принятия указа власти ФРГ смогут вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции, увеличив выбросы углерода в атмосферу и вернувшись к "грязным" выработкам.

Немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии. Компания RWE AG пока решает, какие станции возможно вернуть в строй.

При этом необходимо учесть, что почти 70% угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и один из основных покупателей — Германия, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее экономист Ахим Тругер предупредил, что экономику Германии ожидает глубокая рецессия. Прекращение поставок российского газа обернется потерей сотен тысяч рабочих мест. Отказ от газа из России грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, дома будут отапливаться менее интенсивно.

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