Россиянам объяснили, спасет ли маска от оспы обезьян

Роспотребнадзор дал комментарий по этому вопросу

Медицинская маска защитит организм от проникновения вируса, вызывающего оспу обезьян. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что такой способ защиты — закрыть кожные покровы и носить маску — "совершенно точно" предотвратит попадание возбудителя болезни в организм.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что сейчас носить маски нет необходимости — рисков для населения России нет. Однако для перестраховки использовать маски можно.

Эксперт также указала в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что прививка от оспы, которая до 1980 года в СССР была обязательной, защищает и от оспы обезьян.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить появления оспы обезьян в нашей стране. При этом вероятность завоза инфекции в страну ведомство оценивает как низкую из-за ограничений в авиасообщении с большинством государств, где эта болезнь уже проявилась.

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