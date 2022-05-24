Стратегические бомбардировщики России и Китая провели совместное патрулирование

На отдельных этапах их сопровождали самолеты ВВС Японии и Южной Кореи

Министерство обороны России сообщило, что российские и китайские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Хун-6К провели в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместное воздушное патрулирование.

Уточняется, что продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали самолеты F-15 ВВС Японии и F-2 ВВС Южной Кореи.

Также в ведомстве рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права.

В Минобороны подчеркивают, что мероприятие не было направлено против третьих стран, передает РИА "Новости".

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