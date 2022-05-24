Попова: российская тест-система выявит любой вирус оспы за пару часов

Разработан и экспресс-тест

Разработанные Роспотребнадзором тест-системы позволяют выявить различные вирусы оспы за несколько часов. Кроме ПЦР-тестов есть и экспресс-тест, с помощью которого можно определить тип вируса, не отходя от постели больного, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

"У нас еще пять-семь лет назад зарегистрирована ПЦР тест-система для обнаружения различных вирусов оспы... Мы готовы, если что-то появится и будут подозрения, очень быстро, методом ПЦР в течение нескольких часов определим - это оспа или аллергия", - сказала глава Роспотребнадзора в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, экспресс-тест появился сразу же, как медики получили информацию о выявлении обезьяньей оспы в Европе. Его создали в научным центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Глава Роспотребнадзора отметила, что с помощью этого теста можно получить результат прямо у постели больного. Подчеркивается, что тест-системы не вызывают перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

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