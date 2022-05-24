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Путин и Мирзиёев обсудили торгово-экономическое сотрудничество

15:11
  • вторник
  • 24 мая 2022

Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях

Во вторник по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечено, что стороны обсудили ключевые темы двусторон­ней повестки дня, шаги по расширению культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, затрагивались вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы", - добавили в Кремле.

Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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