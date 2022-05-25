Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

У скорпионов появился шанс наладить отношения, стрельцам пора задуматься о здоровье

Овны

Вы привыкли действовать прямо и радикально, но сегодня не тот случай, когда такой подход сработает! Вам придется делать что-то скрытно, за кулисами, и это будет правильно.

Тельцы

Этот день особенный, потому что дает возможность увидеть реальные перспективы. Но будьте готовы к тому, что не все вас обрадует – такова суровая правда жизни.

Близнецы

Ретроградный Меркурий призывает наконец разобраться в вопросах, которые вас пугают и беспокоят. Почитайте советы психологов на эту тему: возможно, это придаст решимости.

Раки

На повестке - отношения с друзьями или партнерами: рано или поздно расставить точки над i все равно придется! Вы почувствуете облегчение, если четко артикулируете свое мнение.

Львы

Настал подходящий момент, чтобы принять решения о работе, карьере или бизнесе, браке или учебе. Это нелегко, но сегодня вы по крайней мере будете иметь моральные силы на это!

Девы

Вам придется вникать в тонкости юридических дел или договоров, а также скопившихся проблем с учебой. Уникальность момента в том, что ошибки и нестыковки будут сразу бросаться в глаза.

Весы

Вам сегодня придется общаться с людьми, которые редко попадают в ваше поле зрения. Впечатления о совершенно другой социальной группе надо будет хорошенько обдумать!

Скорпионы

Вы сможете достучаться до любого собеседника в разговорах тет-а-тет с помощью убедительных аргументов. Вот вам шанс наладить и прояснить свои отношения.

Стрельцы

Вам пора задуматься о том, что здоровье тоже требует денежных вложений. Подсчитайте хотя бы, сколько денег вам нужно, а потом уже решите, что делать дальше.

Козероги

Плутон в вашем знаке поможет принять решение, касающееся отпуска, отдыха детей, творчества, спорта. Вы сможете совместить желания со своими реальными возможностями.

Водолеи

Вам не нужно спешить выносить в публичное пространство свои семейные проблемы. Сейчас такой момент, когда ваша сила именно в том, что информация остается приватной.

Рыбы

Если вы не можете что-то найти или не знаете, как поступить, обратитесь к своему окружению. Друзья или члены группы, в которой вы состоите, окажут реальную помощь.

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