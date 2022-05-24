Как выглядит завод "Азовсталь" после освобождения от националистов

Оружие и продукты с избытком, интернет — "ТВ Центр" показал, как выглядят подземелья, где прятались боевики

В Мариуполе российские саперы приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе городских порта и пляжа. Напряженно работают инженерные подразделения и на территории завода "Азовсталь", который несколько дней назад полностью перешел под контроль наших военных. Подземелья металлургического комбината были последним пристанищем националистов, и сегодня впервые туда попали журналисты.

На кадрах - те самые подземелья "Азовстали", где прятались боевики. Сеть переходов сравнима с транспортными артериями небольшого города (см. видео репортажа).

Над головой - 70 сантиметров качественного бетона и насыпь из гравия. Все это на века строили советские специалисты. Помещения, где жили боевики, защищены ещё надежнее. По заваленным мусором лестницам мы спускаемся на несколько этажей под землю.

В убежищах было электричество. Работали бензиновые генераторы. Функционировал интернет. Запас воды и продуктов имелся на месяцы. Здесь всё было заранее подготовлено к долгому противостоянию.

В этих бункерах жили более двух с половиной тысяч человек. Столько сдались в плен. Оружия у них было с избытком, на полу - горы патронов разных калибров и множество других боеприпасов.

Люди, сидевшие здесь, придерживаются нацистских взглядов. С таким оснащением они могли держать оборону и дальше. Но сдались, показав, что способны лишь на террор мирного населения. Киеву радикалы были нужны в качестве актёров эпизода об очередных погибших героях. Российские военные и бойцы ДНР провели беспрецедентную операцию, заставив боевиков выйти с белым флагом из своих хорошо укреплённых подземных нор.

В промзоне работают сапёры. Звуки взрывов здесь звучат, не умолкая. Территория комбината "Азовсталь" полностью освобождена. Вот тот самый мост, где боевики сдавались в плен. Теперь здесь российский флаг.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Мариуполь.

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