"Вирус слепоты?" Украина возмутилась из-за разговоров о России на форуме в Давосе

В кулуарах обсуждают, не настало ли время для перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией

НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией. Это в очередной раз заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он признался, что натовские страны с 2014 года потратили десятки миллиардов долларов на подготовку и оснащение украинской армии. И продолжают тратить. Эти действия сопровождаются информационной истерией, которая вызывает невроз у населения западных стран.

Тема Украины уже который месяц не покидает западные СМИ. Зеленский. Украинские беженки, уводящие британцев из семьи. Третья мировая, которая вот-вот должна начаться. В общем, неудачное время для фейерверка выбрал английский актер Роуэн Аткинскон, исполнившей роль мистера Бина. Маленькая деревушка Котсуолд, где едва не объявили эвакуацию, ему этого теперь долго не простит.

Заголовок Daily Mail: "Роуэн Аткинсон поссорился с соседями из-за фейерверка, организованного в честь 40-летия его подруги".

Цитата: "Вечеринка по случаю дня рождения подруги Роуэна Аткинсона на выходных вызвала хаос в сонной деревне "Котсуолд" после того, как фейерверк был ошибочно принят за российское вторжение".

Спасибо, конечно, западной прессе, накачавшей своих читателей до такого предела. Но то ли еще будет, учитывая, что останавливаться никто не собирается. Ни СМИ. Ни политики, на перегонки поставляющие Украине оружие. При этом в НАТО кажется уже в тысячный раз заявили - об отправке солдат альянса на помощь украинской армии Зеленский может и не мечтать.

"НАТО не будет частью конфликта. Мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Но мы продолжим активно поддерживать Украину. Однако наша основная ответственность - это обеспечение безопасности стран НАТО", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

А Украина - не член НАТО. И теперь вряд ли им станет. Крайне туманны и перспективы вхождения в состав ЕС, которое Зеленскому вроде бы пообещали, но затем откатили назад. Сначала канцлер Германии заявил, что это вопрос ближайших десятилетий. Затем президент Франции сказал то же самое. Теперь вот и премьер-министр Нидерландов поставил на амбициях Киева крест. И у него, пожалуй, вышло обиднее всего.

"Вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом на членство в Европейском союзе, не очень велика. Слишком многим странам ЕС эта идея не нравится. Это также было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали возможности стать кандидатом на членство. Европейские лидеры ранее заявляли, что Украина является частью европейской семьи, однако это было скорее эмоциональное, чем юридическое заявление", - сказал премьер Нидерландов Марк Рютте.

То есть никакой частью европейской семьи, как любят утверждать политики в Киеве, Украину на Западе никто не считает. Она лишь одноразовый инструмент, который необходим, пока не сломается. И такая перспектива видится все отчетливее.

На форуме в Давосе, если верить советнику главы офиса украинского президента, Зеленского встречали овациями. Однако обсуждали на саммите совсем другие моменты, которые украинской стороне очень не понравились.

"В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе говорят: не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны - оружие, деньги, эмбарго", - заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.

Деньги и оружие пока, правда, присылают исправно. А вот с эмбарго на российскую нефть оказалось сложнее. Сломить Будапешт у еврочиновников так и не вышло. Чему наверняка возрадовались и другие страны, не решившиеся возражать Вашингтону в лице Брюсселя, открыто. Так что теперь этот вопрос вероятно отложен на неопределенный срок, что уже признает и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.

"Мы всегда должны находить баланс, чтобы не вредить нашей экономике, потому что это довольно сильный рычаг против путинской агрессии. Вот, к примеру, нефть. Нам нужно быть осторожными. При немедленном полном отказе от поставок Россия могла бы направить ресурсы, которые не продаёт Евросоюзу, на мировой рынок, где продавала бы её дороже, потому что выросли бы цены. И всё это наполнило бы военную казну. Со временем мы сделаем всё, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, после чего мы никогда к ним больше не вернёмся", - сообщила политик.

Впрочем, как гласит одна известная поговорка, никогда не говори никогда, учитывая, что предвидеть будущее ни Урсула фон дер Ляйен, ни ее коллеги по Евросоюзу не могут. Так что лучше не бросаться такими громкими заявлениями. Тем более уже сев в лужу с эмбарго и санкциями, отмены которых не стоит ждать в ближайшей перспективе. Но все-таки они не навсегда.

"Когда они вот эту свою остервенелость переживут и вдруг решат, что есть Россия, которая никуда не делась и укрепляется с каждым годом, и захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, мы подумаем. И подумаем серьезно: нужно ли нам это будет или не очень. Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей родины", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, со всеми задачами Россия, безусловно, справится. Это касается и развития экономики. И спецоперации на Украине, которая идет по плану. И помешать этому не в силах ни поставки западного оружия, ни украинская армия.

Александр Панюшкин, Александра Сергамасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"