В Думе предложили построить санатории для россиян на Кубе

Отправлять туда предлагается в том числе участников спецоперации

На Кубе можно построить новые санатории и здравницы, в которых поправляли бы здоровье граждане России — в том числе участники специальной военной операции по защите республик Донбасса. С такой инициативой во вторник, 24 мая, выступил депутат Государственной думы Олег Нилов.

Парламентарий выразил уверенность в том, что власти Кубы согласятся организовать такие санатории на российские деньги "на замечательных берегах" своего островного государства.

По задумке Нилова, на таком курорте можно будет круглогодично получать качественные санаторно-оздоровительные услуги. На Кубе "колоссальные возможности по организации отдыха наших трудящихся и по восстановлению, лечению, в том числе, бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья", цитирует депутата АГН "Москва".

В марте президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым участники спецоперации по защите республик Донбасса признаны ветеранами боевых действий и могут получить дополнительную социальную поддержку. В частности, в нее входит право получить путевки в санатории и лекарства, которые можно поменять на денежное пособие.

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