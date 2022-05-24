Скандал вокруг украинского зерна: Запад обвинил Россию в кризисе

Европа сокрушается о росте цен и спекулирует на теме Голодомора

Источником угрозы мирового голода является не Россия, а введенные против нее санкции. Так прокомментировали в Кремле данные ООН о формировании в настоящее время глобального продовольственного кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наша страна не препятствует вывозу зерна с Украины по железной дороге в Польшу. Киев же, похоже, готов гнать на Запад все больше продовольствия в обмен на оружие. И перспективы голода в своей стране его не волнуют.

Голландский фермер Кес Хёйзинга переехал в Одессу 20 лет назад. Сейчас его сельхозугодья - это почти 15 тысяч гектаров. Урожай пока еще есть. Но его дальнейшая судьба весьма сомнительна.

"На Украине осталось еще 25 миллионов тонн зерновых и масличных семян, это треть прошлогоднего урожая. А у нас уже огромные проблемы с логистикой. Но, боюсь, уже слишком поздно. От беспокойства у меня уже просто нервный смех. Единственный вариант - вывезти зерно из Украины через морские порты. Они должны быть открыты. Это единственный вариант", - заявил фермер из Украины Кес Хёйзинга.

Это интервью британскому телеканалу. Поэтому фермер даже не заморачивается хотя бы о видимости заботы об украинцах. Он не говорит о том, что они будут есть в следующем сезоне, ведь в этом что-то посеять вряд ли удастся. Потому что сам он голландец, всегда может вернуться на пока еще благополучную родину. Выжав все, что можно из плодородной одесской земли, переживает, как вывезти зерно на запад. Ведь там самая настоящая паника по поводу того, что из-за украинского кризиса миру грозит сильнейший голод со времен Второй Мировой войны.

"Без сомнения, это будет означать появление зон голода по всему миру. И эта ситуация затронет многие страны", - заявил Мэтью Холлингворт, координатор по чрезвычайным ситуациям Всемирной продовольственной программы ООН на Украине.

Коллективный Запад во всем винит Россию. Якобы наши войска заблокировали украинские акватории Черного и Азовского морей. Хотя Москва неоднократно пыталась согласовать водные гуманитарные коридоры и говорила о том, что порты заминированы украинскими боевиками. Но заявления американцев и европейцев звучат так, будто они написаны одним спичрайтером. Западные пиарщики вновь вытащили из-под сукна историю Голодомора, от которого русских пострадало не меньше, чем украинцев. Но Киев и его кураторы продолжают спекулировать на этой теме.

"На оккупированных территориях Украины кремлевская армия конфискует запасы зерна и технику. На остальных - умышленно обстреливает зерновые склады. Это навевает воспоминания из темного прошлого, времен советского захвата урожая и разрушительного голода 1930-х годов. Российские военные корабли в Черном море блокируют полные пшеницы и подсолнечника украинские суда. Последствия этих постыдных действий видны всем. Мировые цены на пшеницу стремительно растут", - сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Председатель Европейской комиссии сокрушается: продовольственные поставки из Одессы не могут дойти до Сомали, а цены на хлеб в Ливане выросли на 70%. Но о финансовой помощи голодающим африканцам - ни слова. Зато Совет ЕС сегодня принял решение о выделении дополнительных 500 миллионов евро Украине. А глава Еврокомиссии сообщила о том, что есть предложение направить Киеву еще 10 миллиардов евро.

А в Черное море - боевые корабли НАТО. Формальный предлог - создание защитного коридора для украинских сухогрузов, наполненных продовольствием. Хотя для этого вполне достаточно военных из стран черноморского бассейна. По данным британской прессы, формирование военной коалиции якобы для вызволения зерна с территории Украины горячо приветствует глава МИД Великобритании.

"Военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг одесского порта от мин, прежде чем сопровождать грузовые суда, перевозящие жизненно важные продукты. Также будут развернуты ракеты большой дальности для сдерживания любых попыток России помешать работе этого коридора", - пишет Daily Mail.

Дания услужливо объявила, что направит Киеву противокорабельные ракеты американского производства Harpoon, которые позволят наносить дальние удары. Сами американцы открыто это делать не решились. Пока всем милитаристским порывам завести боевые корабли стран НАТО в Черное море противостоит Турция, закрыв свои проливы после начала спецоперации. С ней пытаются договариваться. Точнее, торговаться. Кстати, никакой экстренной необходимости вывозить зерно именно по воде нет - есть фуры и поезда. В Литву сегодня прибыл первый пробный железнодорожный состав. Еще два ожидаются на этой неделе. Но мировой общественности вот так разъясняют необходимость развязывать очередной виток военного противостояния с Москвой.

"Нам должны помочь, чтобы мы могли продать это зерно хоть за какие-нибудь деньги. Все западные страны должны нам помочь. Стукнуть кулаком по столу, открыть порты и вывезти зерно. Я в отчаянии, у меня слезы наворачиваются на глаза, когда я думаю, о том, что люди будут голодать", - говорит Юрий Яловчук, украинский фермер.

Плачущему на камеру фермеру невдомек, что 25 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечника голодающих в странах третьего мира не спасут. Проблемы гораздо глобальнее, чем украинская партия. Ведь это всего около 4% от годовой зерновой торговли. И осядут они в хранилищах Европы. Про запас, на случай непредвиденных обстоятельств. Либо на продажу. То, что совсем скоро нехватку продовольствия ощутят на себе сами украинцы, никого не беспокоит. Из-за нарушения торговых связей с Россией возник дефицит гречки и ее резкое подорожание.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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