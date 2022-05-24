Участник "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заочно арестован

Он проходит по делу о реабилитации нацизма

Басманный районный суд столицы заочно арестовал участника телевизионной викторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Об этом во вторник, 24 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, в отношении Аскерова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию страны либо с момента задержания на российской территории, сообщает АГН "Москва".

Уголовное дело в отношении Аскерова было возбуждено после того, как он опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. 11 мая стало известно, что МВД России объявило Аскерова в розыск.

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