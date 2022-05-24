ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР

15:39
  • вторник
  • 24 мая 2022

Будет восполняться то, что в дефиците

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на вопрос, продолжит ли Москва поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР.

Светлодарск перешел под контроль ДНР
В ДНР в плен сдались 20 украинских десантников

"Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи", - сказал глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Как он добавил, будет восполняться то, что в дефиците.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сбор лекарств
Сбор лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.