Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР

Будет восполняться то, что в дефиците
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на вопрос, продолжит ли Москва поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР.
"Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи", - сказал глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").
Как он добавил, будет восполняться то, что в дефиците.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"