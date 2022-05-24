Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР

Будет восполняться то, что в дефиците

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на вопрос, продолжит ли Москва поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР.

"Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи", - сказал глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Как он добавил, будет восполняться то, что в дефиците.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида.

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