Путин вынес на Госсовет вопрос соцподдержки россиян

При подготовке поручений учтут предложения губернаторов

Вопросы социальной поддержки россиян обсудит с Госсоветом президент России Владимир Путин. По итогам заседания, которое пройдет 25 мая, российский лидер подготовит поручения.

"25 мая 2022 года состоится заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан", - сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пресс-службе отметили, что при подготовке традиционного перечня поручений президента по итогам заседания будут учтены предложения, выработанные ранее на семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса.

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