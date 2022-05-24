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Путин вынес на Госсовет вопрос соцподдержки россиян

15:43
  • вторник
  • 24 мая 2022

При подготовке поручений учтут предложения губернаторов

Вопросы социальной поддержки россиян обсудит с Госсоветом президент России Владимир Путин. По итогам заседания, которое пройдет 25 мая, российский лидер подготовит поручения.

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"25 мая 2022 года состоится заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан", - сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пресс-службе отметили, что при подготовке традиционного перечня поручений президента по итогам заседания будут учтены предложения, выработанные ранее на семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса.

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