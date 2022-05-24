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Российский гроссмейстер Кашлинская сменила спортивное гражданство

16:07
  • вторник
  • 24 мая 2022

Шахматистка будет выступать под флагом Польши

Шахматистка Алина Кашлинская сменила спортивное гражданство. Теперь гроссмейстер будет выступать за Польшу.

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Кашлинская родилась в Москве. Она является чемпионкой Европы. В 2015 году Кашлинская получила польское гражданство, выйдя замуж за поляка, гроссмейстера Радослава Войташека.

Также в Польшу перешла россиянка Александра Мальцевская – чемпионка Европы в возрасте до 14 лет и чемпионка мира в возрасте до 20 лет.

Обе спортсменки пока не делали заявлений о смене спортивного гражданства. Информация актуальна по данным с сайта ФИДЕ.

Ранее в ФИДЕ позволили российским и белорусским шахматистам выступать на соревнованиях лишь в нейтральном статусе из-за событий на Украине. Всемирную шахматную олимпиаду - 2022 перенесли из Москвы.

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