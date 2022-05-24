Рада отвергла законопроект об убийстве дезертиров

Документ в случае принятия дал бы украинским офицерам право убивать подчиненных

Верховная рада Украины не будет рассматривать законопроект, разрешающий офицерам убивать дезертиров. Документ отозван из парламента, это отмечено на сайте Рады.

Законопроект на рассмотрение депутатов внесла представитель партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Изменения предлагалось внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины о возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

Действующая версия документа указывает, что в боевой обстановке командир может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение – "при этом не причиняя смерти военнослужащему". Безуглая предлагала исключить из документа последнюю часть фразы – фактически, разрешив офицерам убийство подчиненных, передает РИА Новости.

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