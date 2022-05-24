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Рада отвергла законопроект об убийстве дезертиров

16:34
  • вторник
  • 24 мая 2022

Документ в случае принятия дал бы украинским офицерам право убивать подчиненных

Верховная рада Украины не будет рассматривать законопроект, разрешающий офицерам убивать дезертиров. Документ отозван из парламента, это отмечено на сайте Рады.

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Законопроект на рассмотрение депутатов внесла представитель партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Изменения предлагалось внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины о возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

Действующая версия документа указывает, что в боевой обстановке командир может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение – "при этом не причиняя смерти военнослужащему". Безуглая предлагала исключить из документа последнюю часть фразы – фактически, разрешив офицерам убийство подчиненных, передает РИА Новости.

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