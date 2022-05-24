ВС России пресекли атаку украинских дронов на Запорожскую АЭС

Провокации внутри атомной станции исключены

Запорожская АЭС надежно охраняется. Попытки украинских военных атаковать атомную станцию с помощью беспилотников-камикадзе пресечены российскими военными, сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

"Пытаются украинцы иногда нанести удар снаружи, они засылали беспилотники-камикадзе польского производства, которые были сбиты российскими военнослужащими. Поэтому, провокации извне, в том числе с применением беспилотников, против Энергодара и против Запорожской АЭС исключать нельзя", - цитирует Селиванова ТАСС.

Атомная электростанция в Энергодаре охраняется подразделениями Росгвардии и ВС России. По словам Селиванова, охрана надежная, и провокации внутри АЭС исключены. В то же время, в регионе продолжаются боестолкновения. Правоохранительные органы работают без выходных, вскрывая ячейки украинских диверсантов и схроны с оружием.

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