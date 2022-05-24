ФБР предложило сотрудникам посольства России в США предать родину

Проведение "информационной кампании" подтвердили в самой спецслужбе

Сотрудников посольства России в Вашингтоне призывают предать родину. На дипломатов обрушилась волна таргетированных сообщений в соцсетях, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Они присылают нам сообщения: "Вы должны предать Родину!", - приводит слова Антонова Wall Street Journal.

По данным издания, проведение "информационной кампании" в отношении дипломатов из России подтвердили в ФБР. В спецслужбе заявили, что Россия "долгое время является угрозой США в сфере контрразведки" – в связи с этим в ФБР хотели бы "поговорить с любым, кто помог бы минимизировать эти угрозы".

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