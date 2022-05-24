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Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта

18:15
  • вторник
  • 24 мая 2022

Акватория освобождена от затонувших судов

Минобороны России сообщило о завершении разминирования Мариупольского порта. Российские саперы обследовали более 1,5 миллиона квадратных метровакватории, 18 причалов и 32 судна.

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"В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками", - заявили в военном ведомстве.

Саперы Черноморского флота и инженерных войск не только устранили минную опасность, но также привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование. Акваторию освободили от затонувших судов. В частности, из фарватера был отбуксирован украинский пограничный сторожевой корабль, затопленный боевиками националистического формирования "Азов" (запрещен в России), передает ТАСС.

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